Los Goya ya tienen a sus dos favoritas

Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, con 13 nominaciones, y Sirat, de Oliver Laxe, con 11, incluidas las categorías de mejor película y mejor director, son los dos films favoritos para la 40 edición de los Premios Goya. Asimismo, Maspalomas, dirigida por José Mari Goenaga y Aitor Arregi, con 9 nominaciones, y La cena, de Manuel Gómez Pereira, con 8, son las siguientes películas con más candidaturas, tal y como desvelaron ayer la actriz Toni Acosta y el actor y productor Arturo Valls, encargados de la lectura del listado de finalistas a los galardones del cine español en la Academia del Cine, en Madrid.Junto a Sorda, de Eva Libertad, las cuatro más nominadas optará además al Goya a la mejor película, mientras que pugnarán por el premio a mejor dirección Ruiz de Azua por Los domingos, Goenaga y Arregi por Maspalomas, Carla Simón por Romería, Oliver Laxe por Sirat y Albert Serra por Tardes de soledad.

En la categoría de mejor actor protagonista fueron nominados Alberto San Juan por La cena, José Ramón Soroiz por Maspalomas, Mario Casas por Muy lejos, Manolo Solo por Una quinta portuguesa y Miguel Garcés por Los domingos. Como actriz protagonista figuran en el quinteto finalista Ángela Cervantes por La furia, Patricia López Arnaiz por Los domingos, Antonia Zegers por Los Tortuga, Nora Navas por Mi amiga Eva y Susana Abaitua por Un fantasma en la batalla.

La gala de los Goya se celebrará el próximo 28 de febrero en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona, con el actor Luis Tosar y la cantante y actriz Rigoberta Bandini como presentadores.

Ruiz de Azúa y Laxe celebran el respaldo obtenido por sus films

Alauda Ruiz de Azúa (Los domingos) y Oliver Laxe (Sirat) celebraron ayer el respaldo a sus películas en forma de nominaciones. Ruiz de Azúa explicó que “construyo las películas en torno al trabajo de los actores, siento que son mis aliados. Que estén prácticamente todos nominados me ha hecho mucha ilusión”. Laxe, en conexión desde Nueva York, reconoció que no podía haber tenido mejor despertar que conocer las nominaciones de Sirat.