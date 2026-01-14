Ovidi Montllor revive en los Majèstic de Tàrrega con el documental de su hija Jana

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Los Cinemes Majèstic de Tàrrega acogieron ayer la proyección On eres quan hi eres? de Jana Montllor, un documental sobre la figura de su padre, el poeta, actor y cantautor alcoyano Ovidi Montllor (1942-1995). La película, estrenada el pasado diciembre coincidiendo con el 30 aniversario de su fallecimiento, repasa el legado artístico y personal de Ovidi Montllor dentro del movimiento de la Nova Cançó.

La sesión contó con un coloquio posterior con la directora e hija del protagonista, quien explicó que el documental es “un trayecto muy personal, una entrada en el terreno más íntimo, en la relación entre padre e hija, y no tanto como un retrato de su figura pública”. Montllor reconoció que al principio le costaba afrontar el proyecto desde esta óptica, pero finalmente lo vivió como “un ejercicio de honestidad brutal que me ha permitido conocer a mi padre y acercarme a él”.

Jana Montllor añadió que el documental le ha servido para reencontrarse con su infancia y afrontar emociones guardadas con los años. “He conocido a mi padre desde un lugar más personal, aunque si ves el documental te das cuenta de que es como un viaje a la memoria, entender cómo funciona, entender las relaciones entre generaciones, la memoria, las emociones... más que conocer una nueva memoria, ha sido permitirme acceder a mi memoria de pequeña y repararla, un ejercicio de reparación con el vacío y la culpa que deja la pérdida de un padre cuando eres tan joven. De golpe, muchas preguntas pendientes y culpa, la tengas o no. La muerte es implacable”, subrayó.

Montllor estuvo acompañada por Pere Aumedes, responsable de Circuit Urgellenc, y el cinéfilo Joan Solé.