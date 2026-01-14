"Reinventar el Turó de la Seu Vella como espacio de artes en vivo": la propuesta de Larrossa para este 2026

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El alcalde, Fèlix Larrosa, reiteró durante la presentación de la oferta cultural de Lleida de este año que la cultura es una prioridad para el gobierno municipal, con 5,8 millones de euros en el presupuesto de este 2026, a los cuales hay que sumar iniciativas como la rehabilitación del chalet de los Campos Elíseos (1 millón); de la biblioteca y archivo de Gardeny (3 millones) y del antiguo Convento de Santa Teresa, incluido en el Plan Integral del Centro Histórico.

Asimismo, Larrosa también destacó el objetivo de reinventar espacios históricos como el Turó de la Seu Vella como gran escenario de artes en vivo de Lleida, en el marco de la estrategia para reimpulsar la candidatura de Patrimonio de la Unesco.