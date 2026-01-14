Teatro y música para todos los gustos

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Más de 75 propuestas de música y artes escénicas para todos los públicos hasta junio. Más de cincuenta conciertos y más de una veintena de montajes teatrales en un 'menú' con otras propuestas de poesía, literatura, cine (festival Animac) y artes visuales que presentó ayer la Paeria para este primer semestre de 2026 en la Llotja, el Teatre de l'Escorxador y el Auditori Enric Granados. Precisamente, este último equipamiento acogió la presentación de la programación, en un acto encabezado por el alcalde, Fèlix Larrosa, ante el equipo técnico de la concejalía de Cultura, representantes del sector y patrocinadores.

El “acento femenino”, como destacó la concejala de Cultura, Pilar Bosch, tiene su peso en buena parte del cartel de espectáculos. Sin ir más lejos, por ejemplo, con la pianista y compositora Clara Peya este viernes en el Auditori presentando su nuevo disco instrumental, Solilòquia, en el marco de la primera actividad del 2026 del Any Ricard Viñes, la conmemoración del 150 aniversario del nacimiento del pianista leridano, que se extenderá hasta junio. O también la nueva propuesta de teatro y música de la actriz y cantante de Guissona Glòria Ribera, Bomba va, el 20 de abril en el Escorxador; o la doble oferta operística en la Llotja: Norma el 8 de marzo y La Traviata el 13 de mayo.

En clave teatral, una de las citas de altura de este primer semestre llegará el 8 de febrero en la Llotja con la producción del Teatre Nacional de Catalunya (TNC) La corona d’espines, dirigida por Xavier Albertí, con Àngels Gonyalons y Abel Folk en una nueva versión de la obra en verso que Josep Maria de Sagarra situó en Solsona a finales del XVIII. Otras citas teatrales en la Llotja a tener en cuenta llegarán de la mano de las T de Teatre (29 de marzo), La Calòrica (11 de abril), Albert Pla y Peyu (25 de abril) y Carles Sans (9 de mayo).

Y en clave musical, canciones para recordar este sábado en la Llotja con la histórica banda Fórmula V; un referente del pop romántico como Lorenzo Santamaría el 14 de febrero; el festival Músiques Disperses en marzo con Santiago Auserón, entre otros; la nueva gira ‘de película’ de Sau el 28 de marzo; o la prestigiosa violinista japonesa-estadounidense Midori con la Franz Schubert Filharmonia, el 16 de mayo.

El 5 de febrero, la bailarina y coreógrafa leridana Mabel Olea protagonizará en el Escorxador la performance The Big City, con la que explora la esencia cambiante y en constante evolución del espacio urbano. “Es como si nos moviéramos continuamente por un paso de cebra hacia un lugar al que nunca llegamos”, comentó la artista. Finalmente, Arnau Millà presentó Fer Brot, una colaboración entre el Col·lectiu Free’t y el cuarteto de poesía Mendes en el Auditori el 19 de marzo.

Cuatro protagonistas con acento leridano

Fèlix Larrosa y Pilar Bosch compartieron escenario con cuatro protagonistas leridanos de la temporada. Enric Blasi, de La Baldufa, destacó las dos funciones este 24 y 25 de enero en el Escorxador de su último montaje, Fantasmes de guerra, una obra “antibelicista” inspirada en el libro Érem feres (Pagès Editors, 2023), del historiador, archivero y fotógrafo leridano Oriol Riart, que estrenaron el pasado octubre en la Fira Mediterrània de Manresa. Por su parte, el dramaturgo Ramon Molins es el director escénico de la propuesta musical Monstres, en el Auditori el 31 de enero: “Un viaje a través de personajes mitológicos de todos los continentes en un recorrido para descubrir las diferentes sonoridades del mundo”, explicó.

“Reinventar el Turó de la Seu Vella como espacio de artes en vivo”

El alcalde, Fèlix Larrosa, reiteró que la cultura es una prioridad para el gobierno municipal, con 5,8 millones de euros en el presupuesto de este 2026, a los que hay que sumar iniciativas como la rehabilitación del chalet de los Camps Elisis (1 millón); de la biblioteca y archivo de Gardeny (3 millones) y del antiguo Convent de Santa Teresa, incluido en el Pla Integral del Centre Històric. Larrosa también destacó el objetivo de reinventar espacios históricos como el Turó de la Seu Vella como gran escenario de artes en vivo de Lleida, en el marco de la estrategia para reimpulsar la candidatura de Patrimoni de la Unesco.