Fans de la talla en madera, en el Cercle de Belles Arts

La madera, trabajada de mil y una formas artísticas, fue ayer la gran protagonista en el Cercle de Belles Arts de Lleida. La sala de exposiciones de la histórica entidad, en la calle Major 24, inauguró la muestra Tallistes de Rufea, con esculturas y relieves en madera obra de una veintena de alumnos del taller del maestro Félix Barrachina. No se trata de estudiantes de una formación reglada sino de fans –muchos de ellos jubilados– de la talla en madera, que siguen los sábados las clases magistrales del escultor en la empresa familiar, Tableros-Maderas Barrachina, en el 65 de la partida de Rufea de L’Horta de Lleida. Tanto alumnos aficionados que se inician como veteranos con muchos años de experiencia. Uno de los más curtidos, el abogado José Luis Rodríguez García, ya jubilado, rememoró sus inicios en los años 50 en el taller de Bernabé Farré, donde coincidió con Barrachina: “Aquel estudio-taller era aledaño a la bodega Blasi, en la calle Sant Martí. Allí vimos esculpir a Jaume Perelló. Era un espacio frecuentado también por artistas del Cercle, como el entonces joven escultor y pintor Albert Coma Estadella, el profesor de dibujo y músico Lluís Perelló, e incluso el historiador Josep Lladonosa, que siempre entraba cuando venía de sus habituales visitas al ‘Castell’ para charlar un rato”. Exposición hasta el 27 de febrero.