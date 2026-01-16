Montse Sanjuan, invitada en el Tiana Negra por el éxito de ‘Anna Grimm’

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La escritora leridana Montse Sanjuan, autora de los libros protagonizados por La sergent Anna Grimm, será entrevistada por la también escritora Anna Maria Villalonga el sábado 24 de enero (a la 13.00), en el marco del festival literario Tiana Negra de Barcelona. Ya hace 12 años que salió a la luz la primera novela de Sanjuan sobre esta sargento leridana de los Mossos d’Esquadra. De hecho, se espera que la quinta aventura de Anna Grimm llegue a las librerías a partir del segundo semestre de este año.

El Festival Tiana Negra estrenará el próximo día 23 su edición número 14, que pondrá el acento en la memoria y la trayectoria de la novela negra con el homenaje a los 40 años de La Negra y los 50 años de La Magrana, una editorial y una colección “referentes del género en catalán”.