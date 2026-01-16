Nace la ‘Comunitat’ del Museu Morera

Formar parte de la 'Comunitat Morera' para estar a la última de todo lo que se cuece en el Morera Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. “Una fórmula alternativa de lo que serían los 'amigos' del museo”, comentó ayer el director de la pinacoteca, Jesús Navarro. El Morera acogió por la tarde la presentación de este nuevo club que, tras unas semanas iniciales de promoción, ya cuenta con cerca de setenta personas inscritas. Muchos de ellos no se perdieron el acto, en el que se repartieron los primeros carnets de esta Comunitat. “Es una manera de apoyar también al Morera”, señaló Navarro, antes de desgranar las ventajas asociadas a formar parte de esta 'familia' artística, a cambio de 15 euros al año: entrada gratuita, visitas a exposiciones con artistas, descuento del 10% en los artículos de la tienda, una visita a la sala de reserva, acceso ilimitado a contenidos multimedia, encuentros participativos o entrada gratuita a la gran mayoría de equipamientos de la Xarxa de Museus d'Art de Catalunya.

Navarro destacó la filosofía que subyace en este nuevo proyecto: “Queremos que desde la Comunitat nos ayuden a planificar el nuevo Morera, aportando opiniones e ideas sobre aspectos de la programación de exposiciones”. De hecho, los miembros de la Comunitat serán también los primeros en conocer el cartel expositivo de cada año. Ayer mismo conocieron los detalles, como la próxima exposición temporal, que se estrenará el 12 de marzo. Se trata de Contra Pastoral. Art i Pagesia, una singular muestra temática que busca interpretar desde el terreno del arte y la cultura las graves problemáticas que afectan al mundo rural en Catalunya.

Hábitos alimentarios más saludables, a través del arte

El Morera también anunció ayer la segunda edición del proyecto AlimentAR-T, una iniciativa impulsada por los profesionales de la Atención Primaria de Lleida que utiliza las obras de arte como herramientas para promover hábitos alimentarios saludables entre la población adulta. Se han previsto diez sesiones semanales en el Morera (los viernes, a partir del día 23), con grupos reducidos (máximo 20 personas). Diez obras de las colecciones del museo permitirán abordar cuestiones vinculadas a la salud, como los tipos de alimentos y nutrientes, la medicina tradicional o la lectura de etiquetas. Inscripción previa imprescindible, en el Morera o los CAP’s de Lleida.

La exposición inaugural, tras 72.000 visitas, se alarga a mayo

Arrels i horitzons, la exposición con la que se estrenó el 13 de abril de 2024 la nueva sede del Morera, en la rambla Ferran, ‘durará’ finalmente algo más de dos años. Su cierre estaba previsto el pasado domingo, pero la dirección del museo la ha prorrogado hasta el 31 de mayo, para remodelarla durante el verano. Desde su inauguración, ha recibido a más de 72.000 visitantes. Una de las tres plantas que ocupaba esta exposición en el edificio se convirtió en octubre en el espacio de muestras temporales, que estrenó la dedicada a la fotógrafa leridana Palmira Puig, que ha recibido más de 1.700 visitas hasta ahora.