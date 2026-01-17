El Concurs Viñes de piano de Lleida, con sello de prestigio

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Concurs Internacional de Piano Ricard Viñes, organizado por el ayuntamiento de Lleida, ha sido admitido como nuevo miembro de la World Federation of International Music Competitions (WFIMC), una de las organizaciones más prestigiosas y reconocidas a nivel mundial en el ámbito de las competiciones musicales internacionales. Esta incorporación representa un hito histórico para el concurso y consolida de forma decisiva su proyección y reconocimiento internacional. Permitirá al certamen leridano reforzar sus vínculos con competiciones de primer nivel de todo el mundo, impulsar la cooperación internacional y ampliar las oportunidades profesionales para jóvenes pianistas procedentes de distintos países.

En un comunicado, el director artístico del concurso Ricard Viñes, el leridano Néstor Bayona, afirmó que “formar parte de esta federación mundial sitúa definitivamente el concurso internacional de Lleida en el mapa global. Es un reconocimiento al trabajo realizado en los últimos años y, al mismo tiempo, una oportunidad clave para seguir creciendo, establecer conexiones con las mejores instituciones internacionales y ofrecer a nuestros participantes un verdadero puente hacia una carrera internacional”. Actualmente, la WFIMC agrupa a más de 120 competiciones musicales internacionales y 20 instituciones asociadas, que representan a 39 países y 111 ciudades de todo el mundo. Entre sus miembros fundadores figuran competiciones emblemáticas como el Concurso de Ginebra, el Internacional de Piano Fryderyk Chopin de Varsovia o el Queen Elisabeth de Bruselas.

Clara Peya abre el Any Viñes 2026

La singular y polifacética pianista y compositora empordanesa Clara Peya presentó ayer en el Auditori Enric Granados los temas de su nuevo disco instrumental, Solilòquia, en la primera cita de este 2026 del Any Ricard Viñes, que conmemora el 150 aniversario del nacimiento del pianista leridano. Los actos del Any Viñes comenzaron el pasado mayo con un concierto en el Liceu y se extenderán hasta el próximo junio. En Solilòquia, Peya se inspiró en “la epidemia de soledad que tantas personas atraviesan en la sociedad actual”.