La coral Flors d’Urgell de Castellserà celebra este 2026 su centenario

La coral Flors d'Urgell de Castellserà abrirá el próximo martes (Sant Sebastià, festivo en esta localidad) la celebración del centenario de su creación, destacando así como una de las formaciones corales más antiguas de Ponent, “al menos de las que han tenido más continuidad de forma ininterrumpida a lo largo de todos estos años”, destacó ayer el alcalde, Marcel Pujol, en la presentación en la delegación de Cultura de Lleida del programa de actividades del aniversario. El maestro del pueblo, el médico y un vecino de Cal Sicle fueron las tres personas que impulsaron en 1926 la Agrupació Choral de Castellserà, siguiendo la estela iniciada en la segunda mitad del XIX por los Cors de Clavé. Hoy la formación cuenta con 45 integrantes, con mayoría femenina.

Así, la iglesia parroquial de esta localidad del Urgell acogerá el martes a las 17.00 horas la presentación de los actos y un concierto a cargo de Sílvia Rufach (violín y directora de la coral) y del pianista y compositor local David Pradas.

Hasta el mes de diciembre se han previsto una quincena de conciertos, recitales y actividades. El acto central del centenario se celebrará el 20 de septiembre con una misa cantada por la coral, la inauguración de una exposición en La Panera de Castellserà y un encuentro de corales de diversos puntos de Catalunya, con la “esperada” presencia de la consellera de Cultura. La presidenta de la entidad, Antonieta Fusté, destacó la “relación” con la coral Maristes Montserrat de Lleida, la Banda Municipal de Bellpuig o el Festival Fem Banda de Lleida, que colaborarán en el programa de actividades. La delegada de Cultura, Montse Parra, y Carme Culleré (consell comarcal del Urgell) felicitaron esta celebración musical.