La catalana “Sirat” obtiene cinco premios europeos

Sirat, la película catalana del realizador gallego Oliver Laxe y que entre sus productores tiene al leridano Xavier Font (Bellpuig), logró anoche cinco premios en la 38ª edición de los Premios del Cine Europeo, gala celebrada en Berlín, todos ellos en categorías técnicas. Laia Ateca, por diseño de produccion; Laia Casanovas, Amanda Villavieja y Yasmina Praderas, por diseño de sonido; Cristóbal Fernández, por el montaje; Nadia Acimi, Luis Bértolo y María Rodrigo, por la direccion de casting; y Mauro Herce, por la fotografía, celebraron una noche gloriosa para la película. “Gracias por hacer un cine valiente, libre”, repitieron los integrantes del equipo técnico en agradecimiento al autor gallego.

A Sirat le faltó anoche poner la guinda al pastel con el premio a mejor película y dirección, que, como apuntaban todas las quinielas, fue a parar a Valor sentimental, del noruego Joachim Trier.

Valor sentimental fue la gran triunfadora de los 38 Premios de Cine Europeo, en los que se llevó seis galardones –mejor película, dirección, actor (Stellan Skarsgård), actriz (Renate Reinsve), guion y banda sonora–.

El documental Tardes de soledad, de Albert Serra, y la película de animación L’Olívia i el terratrèmol invisible, de Irene Iborra, se fueron sin premio.