GALARDONES
Carlota Gurt, Premi Anagrama con ‘Els erms’
La escritora y traductora barcelonesa Carlota Gurt (1976) ganó ayer el 11 Premi Llibres Anagrama, dotado con 12.000 euros, con Els erms, una novela sobre “las sequías de todo tipo”, ambientada en el Parador de Sau. La autora aclaró que “no es una historia de amor o de sexo” entre los dos protagonistas sino que ha querido tratar una relación que irá alimentando a ambos personajes sin estos dos elementos. La novela llegará a las librerías el 25 de marzo.