La última gira de Brighton 64 llega a Lleida en febrero

Después de presentar en directo en la pasada edición del Mercat de la Música Viva de Vic su último trabajo discográfico, con el significativo título de Se traspasa, la histórica banda Brighton 64 inició el pasado 3 de enero en la sala Upload de Barcelona su anunciada gira de despedida musical después de más de cuatro décadas de trayectoria en dos etapas (con un paréntesis de quince años) marcando el pulso del power-pop catalán. El grupo fundado por los hermanos Albert y Ricky Gil no se ha olvidado para esta gira de adiós de Lleida, uno de los escenarios donde siempre han disfrutado de una gran acogida. Así, está previsto que Brighton 64 toquen en el Cafè del Teatre el próximo 28 de febrero (22.00 h, 18€/15€), el mismo espacio musical en el que el 1 de abril de 2022 actuaron en el marco entonces de los conciertos de celebración de los 40 años del grupo barcelonés.

Desde sus inicios a principios de los años 80, cuando Albert y Ricky Gil (hermanos de la actriz Ariadna Gil) empezaron a versionar los clásicos del género mod británico, Brighton 64 ha sabido cautivar a generaciones de fans. La banda ha sido un referente constante, desde las primeras actuaciones en salas barcelonesas hasta los reconocimientos de la industria y los premios de la radio. Su discografía culmina con Se traspasa, un álbum que encapsula lo mejor de su estilo y que acompaña esta gira final con temas como Hemos tenido suerte y Como una sombra.

El quinteto, con Albert y Ricky Gil como guitarristas y cantantes, se completa con David Abadia al bajo, Eric Herrera a la batería y Jordi Fontich (superviviente de los tiempos fundacionales) a los teclados.

En su anterior visita a Lleida (en la foto), deleitaron al público del Cafè del Teatre con los temas de su entonces reciente álbum Más de lo mismo, con recreaciones actualizadas de temas emblemáticos de su repertorio de siempre, como La Casa de la Bomba, Barcelona Blues, Conflicto con tu ayer o En mi ciudad, además de la versión de una de las canciones que marcaron sus inicios, Metadona, de Los Pistones.