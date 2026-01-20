Pepe Viyuela y Àlex Casanovas, este invierno en La Mercantil de Balaguer

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El popular actor y clown riojano Pepe Viyuela y el actor barcelonés de teatro, televisión y cine Àlex Casanovas serán dos de las estrellas de la programación de La Mercantil de Balaguer durante este invierno. La sala de artes escénicas privada de la capital de la Noguera presentó un cartel hasta el 21 de marzo con tres propuestas de clown, literaria y de realismo mágico, así como otros dos conciertos de música jazz y de folk catalán.

Una de las citas destacadas de la temporada de invierno llegará el próximo 1 de febrero con todo un icono del clown, Pepe Viyuela (Aída, Mortadelo y Filemón). El humorista presentará Encerrona, un espectáculo de mimo en el que reflexiona sobre la vida cotidiana desde la perspectiva de un payaso.

El 8 de febrero, el prestigioso saxofonista estadounidense Scott Hamilton protagonizará la nota musical jazzística al frente de un quinteto, con el saxofonista Toni Solà, el pianista Gerard Nieto, el contrabajista Ignasi González y el batería Xavi Hinojosa. Sin dejar la música, el 21 de febrero será el turno de un dúo catalán de folk que ha irrumpido con fuerza en la escena musical del país: Giulietta Vidal e Irene Romo, Alosa.

El domingo 1 de marzo arrancará con teatro, con el montaje Passejant amb Santiago Rusiñol, protagonizado por Àlex Casanovas. Un viaje teatral al corazón del arte invita al público a redescubrir la obra y el pensamiento de uno de los grandes referentes del modernismo catalán.

Finalmente, la cartelera de invierno se cerrará el 21 de marzo (la diada del Cap Butaca Buida) con Coses que cauen del cel, de la Cia. Dora Cantero, una obra poética, sensible y mágica, que defiende el poder de las historias, la creación y el arte.