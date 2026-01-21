Castellserà abre el centenario de la coral Flors d’Urgell

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

La coral Flors d’Urgell de Castellserà se vistió ayer de gala para dar inicio a los actos de su centenario con un concierto protagonizado por su directora, Sílvia Rufach, al violín, y David Pradas al piano, que culminó con la interpretación de tres canciones a cargo de todos los integrantes de la coral. La actuación tuvo lugar en la iglesia de Santa Maria Magdalena, patrona de la localidad junto a Sant Sebastià, cuya diada (ver página 28) coincidió precisamente con el estreno del centenario de la coral. Al terminar el concierto, se descubrió una pancarta conmemorativa en el balcón del ayuntamiento.

A lo largo de este 2026, la coral, formada por 45 personas, ha programado una quincena de actividades para celebrar los cien años desde su fundación. Entre sus próximas citas, el Domingo de Pascua no faltarán a la cantada de caramelles, en la que se estrenará el himno del centenario, Flors que canten. Entre sus objetivos destacan recuperar el coro infantil durante este año de aniversario y grabar un documental sobre las caramelles, la actividad con la que nació la entidad.