'Sirât' optará al Oscar a mejor película Internacional y mejor sonido

La coproducción catalana 'Sirât' hará el asalto definitivo a los Oscar y optará a las categorías de mejor película Internacional y mejor sonido. Culmina, así, el ascenso a Hollywood iniciado el mes de mayo en el Festival de Cannes, de donde se marchó espoleada por el Premio Especial del Jurado. Para poder alzarse del patio de butacas y recoger la estatuilla a mejor filme de habla no inglesa el 15 de marzo en Los Ángeles, la película más radical de Oliver Laxe tendrá que batir a los títulos 'Un simple accidente', 'El agente secreto', 'Valor sentimental' y 'La voz de Hind'. 'F1', 'Frankenstein', 'Una batalla tras otra' y 'Los pecadores' competirán a mejor sonido.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood ha hecho público este jueves el listado definitivo de las nominadas para la 98.ª edición. Como en los Globos de Oro y de los Critics Choice Awards, la película catalana tendrá que enfrentarse a 'El agente secreto', dirigida por Kleber Mendonça Filho, que ha frustrado las aspiraciones de Oliver Laxe de recoger los premios de alcance mundial que se han entregado hasta ahora. La coproducción catalana, sin embargo, sí que se llevó cinco galardones técnicos.