Jordi Pàmias Massana analiza el culto al cuerpo y su dimensión política

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El leridano Jordi Pàmias Massana (Lleida, 1972), doctor en Filología Clásica y catedrático en la UAB de lengua y literatura griegas, presenta en su nuevo libro, Les renúncies (que publicará el 10 de febrero el sello Arcàdia), “una mirada crítica al culto contemporáneo al cuerpo y su dimensión política”. El autor, hijo del escritor y poeta de Guissona Jordi Pàmias, trata de establecer en este ensayo la singular relación entre la desafección política y la creciente manía en el primer mundo por el cuidado del cuerpo y el combate contra el envejecimiento a costa de sacrificios y privaciones, junto con las promesas de la investigación biotecnológica. Pàmias ‘viaja’ incluso a la Grecia arcaica para desvelar que este mecanismo no es nuevo.