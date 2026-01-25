‘Los Domingos’ cumple en los Feroz

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

‘Los domingos’ logró anoche el premio a mejor película dramática en los premios Feroz, en los que la película de Alauda Ruiz de Azúa obtuvo un total de cinco premios; mientras que ‘La cena’ ganó el premio a mejor película de comedia y las series ‘Yakarta’ y ‘Poquita fe’ fueron las grandes victoriosas en televisión.

Los galardones que conceden la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) colmaron de reconocimientos a ‘Los domingos’, que ganó hasta cinco premios: mejor película dramática, mejor directora para Alauda Ruiz de Azúa, mejor actriz protagonista para Patricia López Arnaiz, mejor actriz de reparto para Nagore Aramburu y mejor guion. “Esto es un milagro. Los siento así”, expresó la realizadora, que recordó que las películas “no se hacen solas, se hacen con los equipos”. ‘La cena’, de Manuel Gómez Pereira, obtuvo el premio a mejor película de comedia y ‘Maspalomas’, de José Mari Goenaga y Aitor Arregi, sumóo dos premios: el de mejor actor protagonista para Jose Ramon Soroiz y el de mejor actor de reparto para Kandido Uranga. En el apartado televisivo las grandes triunfadoras fueorn ‘Yakarta’ y ‘Poquita fe’. Por su parte, Sirat, otra de las favoritas a los grandes galardones, logró el Feroz a la Mejor Música Original para Kangding Ray y Premio al Mejor Tráiler. El Premio Feroz Audi de Honor fue para la actriz, Marta Fernández-Muro por sus 75 años de carrera.

El film de Ruiz de Azúa partía con 9 nominaciones, y Sirat con siete

Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, partía como favorita a los Premios Feroz con un total de nueve nominaciones seguida por 'Maspalomas', de Jose Mari Goenaga y Aitor Garaño, y 'Sirât', d'Oliver Laxe, que tenía siete, y 'Sordala', 'Sordala' Simón, seis. En cuanto a las series, 'Poquita fe' y 'Superestar' optanban a seis galardones, mientras que 'Anatomía de un instante', basada en el libro homónimo de Javier Cercas, y 'Yakarta' a cinco. Los Feroz 2026 anunciaron las nominaciones de la mano de Milena Smit y Manu Ríos.