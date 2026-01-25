Novela sobre el joven Hitler de Francesc Puigpelat

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El festival Tiana Negra de novela criminal y policíaca arrancó su 14 edición el pasado viernes con protagonismo leridano. El escritor de Balaguer Francesc Puigpelat (1959) se proclamó ganador del Premi Memorial Agustí Vehí-Vila de Tiana, dotado con 3.000 euros, por una novela negra de carácter histórico, El pintor d’aquarel·les. El escritor y periodista explicó que en esta obra viaja hasta la época justo antes de la Gran Guerra de 1914 a 1918, a los años de juventud de Adolf Hitler (1889-1945), para desvelar que “intentó ser un prestigioso pintor antes de convertirse en el dictador más criminal de la historia”. Puigpelat recrea así en su nueva novela cómo pudo ser aquel aprendiz de artista plástico de origen austríaco antes de torcer su camino hacia la política y la ideología nazi.

Curiosamente, este personaje capital del siglo XX no es la primera vez que aparece en la obra de Puigpelat. En julio de 2020, ya ganó el XXIX Premi Ferran Canyameres de novela, organizado por Òmnium Terrassa, con una obra detectivesca titulada El dia que Josep Pla va bufetejar Adolf Hitler.

Como Puigpelat ha reconocido en diversas ocasiones, desde hace más de una década se ha convertido en un “profesional” de los premios literarios. De hecho, en el acto inaugural del Tiana Negra se destacó que el autor de Balaguer –con medio centenar de títulos publicados– ya ganó este mismo premio de novela negra en 2018 con la obra Magret i els anarquistes. Sin ir más lejos, Puigpelat también se hizo el pasado noviembre en la Nit Literària Andorrana el Premi Manel Cerqueda de novela corta por El parany de Tuxides.

El teatro municipal de Tiana, Sala Albèniz, acogió el acto inaugural con el alcalde de esta ciudad del Maresme, Isaac Salvatierra; el director de la Institució de les Lletres Catalanes, Eduard Escofett; y la directora del festival, Anna Maria Villalonga. Esta tenía previsto conducir durante la jornada de ayer sábado una charla con la leridana Montse Sanjuan, a raíz del éxito de su personaje Anna Grimm.