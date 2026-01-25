Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los pasajeros de Rodalies y Regionals de la estación de Lleida-Pirineus denuncian la falta de ofertas alternativas de transporte después de la suspensión del servicio y la cancelación de los trenes. Entre las posibles soluciones se encuentra pagar un billete de AVE o Alvia, descartando los Avant porque están agotados.

Otros usuarios descartan la alta velocidad, y optan por el vehículo privado o aplazar el viaje porque dicen que el domingo hay pocas líneas de autobús y no llegan a la hora deseada en sus destinos.

Los informadores van a los andenes en los momentos en que están programadas las salidas de trenes para avisar de la situación a los pocos usuarios que se esperan y atienden sus dudas. Asimismo, los paneles y el servicio de megafonía también informan de la suspensión del servicio.

A los pasajeros que viajan con destino Barcelona se les ofrece la opción de coger un tren de alta velocidad. Mientras que unos no tienen más remedio que pagar un billete más caro de lo que tenían previsto, para la mayoría de usuarios no es una opción. En todo caso, los que finalmente se ven obligados a coger un tren de alta velocidad han explicado que hasta la tarde no hay trenes disponibles porque el resto ya van llenos.

"Me parece absurdo que no haya un servicio de autobús sustitutivo", ha lanzado Victorio, un italiano que trabaja en Barcelona y necesita llegar a Castelldefels. "En mi país normalmente ofrecen un taxi o un transporte por carretera para garantizar la movilidad. Especialmente en domingo porque normalmente no hay tantas combinaciones" ha explicado. Quien como Victorio finalmente ha optado por un tren de alta velocidad ha sido Ricardo, vecino de Lleida, que ha tenido que desplazarse hasta la estación porque no le funcionaba la página web para comprar el billete. "Yo vivo cerca, pero una persona que vive más lejos tiene más problemas. Cuando he preguntado en taquilla, aparte de la alta velocidad, no me han dado ninguna otra opción", ha apuntado.

Quien buscará una alternativa a la alta velocidad es Lidia porque mañana tiene que estar en Vila-seca para trabajar. También hay algunos que se ven obligados a cancelar su viaje porque no tienen más opciones por escoger.

Andén vacío de pasajeros

La imagen que deja la suspensión del servicio de Rodalies este domingo a la estación de Lleida-Pirineus es la de uno de los últimos trenes que circuló aparcado en un andén vacío de pasajeros. En los espacios de espera y salida de los trayectos de alta velocidad, en cambio, se ha visto más movimiento y afluencia de viajeros. La mayoría de usuarios que este domingo han querido viajar con las líneas RL3, RL4, R13 y R14 no se habían enterado del paro del servicio. Precisamente, desde primera hora, los informadores los han puesto al día de la situación.

El único tren aparte de la alta velocidad que funciona a la estación de Lleida-Pirineus es la línea Lleida-La Pobla de Segur que opera Ferrocarriles de la Generalitat (FGC).