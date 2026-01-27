La pallaresa Meritxell Nus ficciona el dietario de la folklorista Palmira Jaquetti

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La escritora pallaresa Meritxell Nus ha querido homenajear a la folklorista barcelonesa de ascendencia leridana Palmira Jaquetti y a la gente del Pirineo que sustentó este territorio hace un siglo con la novela Torneu-vos cant (Pagès Editors). La obra parte de las personas anónimas de los dietarios que Jaquetti escribió para la Obra del Cançoner Popular de Catalunya a partir de 1925. Nus ha recuperado estos dietarios y los ha convertido en una ficción novelada. La escritora de Estac (Pallars Sobirà) ha situado la historia en Arties (Val d’Aran), que es donde después de la Guerra Civil Jaquetti comenzó a veranear y desde donde la protagonista va desgranando historias de su vida. Nus destacó que no ha olvidado el motivo que llevó a Jaquetti al Pirineo, las canciones, y explicó que sus dietarios “son una maravilla” por el relato “tan ajustado” de lo que debía ser entonces vivir en el Pirineo. Folklorista, compositora, poeta y profesora, Palmira Jaquetti (1895-1963) fue una mujer polifacética y “muy valiente”. Para recoger canciones para el Cançoner Popular, hace cien años recorrió a lomos de un burro todos los pueblos del Pirineo. “Es destacable la sensibilidad, respeto y humildad con la que honró a la gente de la montaña”, añadió Nus.