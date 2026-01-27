Las últimas espigadoras de Ponent

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El departamento de Cultura de la Generalitat comunicó la semana pasada al fotógrafo leridano Santi Iglesias que adquirirá para la Col·lecció Nacional de Fotografia de Catalunya una serie de 18 imágenes que tomó a finales de los años 90 sobre payesas que recolectaban las espigas durante la siega del trigo en el Urgell. Se trata de una de las compras que la Generalitat lleva a cabo cada año en el ámbito del arte y la fotografía, con obras que posteriormente se depositan en la red de museos catalanes. En este sentido, Iglesias ya fue protagonista en 2020 de una de estas compras, con imágenes que en aquel caso se depositaron en el Morera Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida. Ahora, el fotógrafo confía en que esta serie siga el mismo camino, “ante el interés mostrado por el propio director del Morera para que engrose la colección de la pinacoteca”, explicó Iglesias a SEGRE.

El proyecto Les últimes dones espigoladores es fruto del trabajo hace tres décadas con cámara analógica y carrete en blanco y negro. “Quise documentar cómo las mujeres que trabajaban en el campo en los pueblos del Urgell, sobre todo en La Fuliola, ayudaban durante las tareas de la siega recogiendo las espigas”, explicó Iglesias, muy contento por la adquisición pública de estas fotos. “Supongo que el comité de selección habrá valorado la cuestión etnográfica, que las protagonistas de las imágenes son mujeres en unas labores que ahora se hacen con maquinaria agrícola, y el hecho también de que las fotos están tomadas con película en blanco y negro –el negativo proporciona una textura diferente–, un proceso que hoy ya no se ve con la invasión del digital”, comentó Iglesias. Esta serie constituye un patrimonio fotográfico que ofrece una mirada diferente a instantes del pasado que perduran en la memoria colectiva –como se pone de manifiesto cada año en las Festes del Segar i el Batre de La Fuliola–, que puede reforzar la cultura de la sociedad agrícola catalana de finales del siglo pasado en Ponent.

Cabe recordar que las seis fotos de Iglesias que la Col·lecció Nacional compró en 2020 pertenecían a su proyecto Perifèria Oest 2014-2020, un trabajo reportaje de largo recorrido para documentar el paisaje físico y humano en Ponent durante aquellos años. En la Col·lecció Nacional también figuran obras de fotógrafos leridanos como Lleonard Delshams, Jordi V. Pou o Toni Prim, entre otros.