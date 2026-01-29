BAT vuelve a mostrar el mejor teatro amateur en Tàrrega

Presentación ayer de la 37 edición del concurso teatral, que en 2025 sumó unos 1.800 espectadores. - LAIA PEDRÓS

El grupo BAT volverá a llenar de risas el Teatre Ateneu de Tàrrega con el 37 concurso de teatro amateur, que se celebrará los sábados del 21 de febrero al 28 de marzo. Un total de seis compañías de toda Catalunya han sido seleccionadas entre 51 grupos inscritos (de Catalunya y la Franja) que habían presentado 65 propuestas, una cifra que confirma el certamen como un “referente” del teatro amateur.

El presidente de BAT, Joan Ribó, destacó “la gran participación y el muy alto nivel de las obras recibidas”. De los seis grupos seleccionados, tres lo harán por primera vez (ver agenda). Carles Domingo, miembro de la entidad, explicó que “cinco de las seis obras son comedias, mientras que la sexta es una propuesta motivadora e inspiradora”.

Por su parte, la alcaldesa, Alba Pijuan, valoró el papel dinamizador que juega el certamen en la ciudad: “Teje redes entre las artes escénicas, la restauración y el comercio”.

Las entradas costarán 8 euros (5 euros con Carnet Jove) y los abonos, 30 euros. El presupuesto es de 11.000 euros.