Lleida, capital de la música en directo

La capital del Segrià volverá a llenarse de música en directo con la 5ª edición del ciclo de conciertos Play Lleida, que arrancará el 7 de febrero con un cartel cargado de novedades bajo la dirección artística del fotógrafo y DJ Rafa Ariño. Este año, los conciertos se convertirán en un escaparate para que los artistas puedan estrenar nuevas propuestas en primicia. Tal como explicó ayer Rafa Ariño durante la presentación del cartel en la fábrica San Miguel, algunos gestores y programadores culturales de todo el Estado asistirán a los conciertos para seguir de cerca el talento local, consolidando el festival como un punto de encuentro entre músicos, público e industria. “Cada artista llega con una propuesta nueva que presentará en primicia”, destacó el director artístico de Play Lleida, que ha querido convertir el festival en un punto de referencia cultural dentro del circuito musical catalán. La concejala de Cultura del ayuntamiento, Pilar Bosch, señaló que Play Lleida “conecta la ciudad con el resto del circuito musical” y permite “llegar a nuevos públicos”. El 7 de febrero, la Sala Biloba de Lleida acogerá el primer concierto a cargo de la banda indie Siloé. Les seguirán a lo largo del mes otros grupos como Verbo Odiado, Inuits y Jane Ale, que subirán al escenario de la Sala Manolita. Durante marzo y abril, formaciones como Neverland Bari, La Banda de Jonás, Paula Milara, Gasset, Elena, Sil y Anabel Lee se repartirán entre la Sala Manolita y la Sala Tocata.