Susan Sarandon, Goya Internacional 2026 por su “filmografía extraordinaria”

La actriz estadounidense Susan Sarandon recibirá el Goya Internacional 2026, tal como anunció ayer la Academia de Cine de España. La gala tendrá lugar el próximo 28 de febrero en Barcelona y reconocerá su trayectoria como una de las figuras más destacadas del cine estadounidense. Sarandon, conocida por sus memorables interpretaciones en películas como Thelma y Louise, El cliente o Pena de muerte, se suma a otras personalidades internacionales que han recibido este premio, como Cate Blanchett, Juliette Binoche o Sigourney Weaver. La Academia ha resaltado su carrera por “interpretaciones memorables en títulos que han marcado la historia del cine y la cultura popular”, así como su compromiso social y político. Precisamente ayer se anunció que la actriz estadounidense participará junto a Antonio Banderas en Unmerciful Good Fortune, un thriller sobrenatural de 308 Entertainment dirigido y escrito por Tirsa Hackshaw.

La cinta, que se encuentra actualmente en preproducción, está basada en una obra teatral de Edwin Sánchez.