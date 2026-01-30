Fin de semana de fiesta en Algerri y de humor con Pepe Viyuela en Balaguer

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Algerri y Balaguer se preparan para un fin de semana lleno de actividades culturales y festivas. En Algerri, la fiesta de invierno se inicia el sábado con cuatro jornadas de celebración, incluyendo música, cenas populares y espectáculos para todos los públicos. Paralelamente, Balaguer acogerá el domingo la esperada actuación de Pepe Viyuela con su propuesta 'Encerrona' en La Mercantil, prometiendo una reflexión humorística sobre el fracaso cotidiano.

La fiesta de invierno de Algerri dará el pistoletazo de salida el sábado 31 de enero con el espectáculo infantil de La Marieta Voltereta, una propuesta que enfatiza valores como la empatía y la colaboración entre los más pequeños. Esta jornada inaugural, que tendrá lugar en el local social, culminará con una cena popular que se espera reúna en torno a 150 asistentes. La noche continuará con una oferta musical variada, con el sueño cubano reinterpretado por Sonsonite y sesiones de DJ a cargo de Kylans, Eric Mass y Mangs, garantizando una velada animada.

El domingo, la programación festiva de Algerri continuará con un concierto acústico de Christian Mòdol a la hora del vermú, ofreciendo una atmósfera más relajada. Por la noche, la energía volverá con la actuación de Cocktail Elegante, que invitará al público a bailar. Los días siguientes, lunes y martes, la fiesta adquirirá una dimensión más tradicional y religiosa con las misas en honor a la Candelera y Sant Blai, respectivamente. Para los más jóvenes, el lunes se proyectará la película 'Lilo y Stich', mientras que el martes se podrá disfrutar de la comedia 'Quan ell és ell... i ella', a cargo del grupo de teatro Lo Riu de Balaguer, poniendo el punto final a las celebraciones con carcajadas. Hay que destacar que todos los actos son gratuitos, excepto la cena popular.

Pepe Viyuela lleva la " Encerrona " a Balaguer

La Mercantil de Balaguer será el escenario, el domingo 1 de febrero a las 18.00 horas, de 'Encerrona', el espectáculo más personal y genuino de Pepe Viyuela. Reconocido como una de las grandes figuras del clown contemporáneo, Viyuela presenta una obra que explora la tragedia del fracaso diario desde una perspectiva escénica festiva. En un contexto social a menudo obsesionado con el éxito y la productividad, su personaje de clown, aparentemente fracasado, torpe y agotado, actua como un espejo para los espectadores, invitándolos a reconectar con su parte más auténtica, vulnerable y alegre.

En 'Encerrona', acciones cotidianas que parecen simples, como subir una escalera o ponerse una chaqueta, se transforman en tareas casi imposibles para Viyuela, generando situaciones tan absurdas como profundamente humanas. Esta propuesta, dirigida por Elena González, plantea una metáfora clara y potente: el clown somos nosotros. La obra invita a la reflexión sobre la presión social por el éxito y la importancia de aceptar las propias imperfecciones, ofreciendo una experiencia teatral que combina el humor con una profunda mirada a la condición humana.