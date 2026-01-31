El Petit de Cal Eril, Premi Ciutat de Barcelona por su último disco

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El artista de Guissona Joan Pons, al frente de su proyecto musical El Petit de Cal Eril, fue galardonado ayer con uno de los Premis Ciutat de Barcelona 2025 (que se entregarán el próximo 11 de febrero en el ayuntamiento de la ciudad condal), en este caso en la categoría de música por su último trabajo discográfico, Eril, Eril, Eril, que el año pasado representó su regreso a la escena después de un silencio discográfico de tres años. Este disco se publicó en todas las plataformas digitales el 9 de mayo, pero dos días antes el público que se citó en el Centre d’Art la Panera de Lleida pudo disfrutar en exclusiva del ‘sonido’ de los doce temas del álbum, en una sesión con el propio Joan Pons. Y a finales de junio, el recinto del Mercat del Pla acogió uno de los primeros conciertos de presentación del disco, con Pons al frente de toda la banda.

Los jurados de los Premis Ciutat de Barcelona también anunciaron los ganadores de las otras 18 categorías, doce en el ámbito cultural y seis en el de ciencias. Jaume Claret, director de la película Estrany riu, se llevó el de Audiovisuales; Joan Todó ganó el de Literatura en catalán por el volumen de relatos La dolçor de viure; y la argentina Samatha Schweblin, el de Literatura castellana por El buen mal. También fueron distinguidos Mar Arza (Artes Visuales), la compañía La Mula (Artes Escénicas), Marc Morro (Diseño y Moda), Arnau Pons (Traducción), Joana Moll (Cultura Digital), la Escola Sagarra (Cultura y Educación) y Antoni Muntades (Arte y Ciencia), entre otros.