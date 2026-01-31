La Seu d’Urgell abre una librería para público infantil y juvenil

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El sector de la literatura infantil y juvenil del Pirineo disfruta de “buena salud”, con nuevos autores de la zona que apuestan por escribir obras destinadas a este público y un volumen constante de títulos para este segmento de población en los últimos años. Así lo constata la Associació Llibre del Pirineu, que cada año edita un catálogo que recopila las novedades editoriales de los últimos doce meses. En este contexto, La Seu d'Urgell inaugurará hoy una librería especializada en este ámbito, basada en un modelo cooperativo y que incluye un espacio de ocio para familias. Todo ello, según sus promotoras, para actuar como “antídoto” en el uso abusivo de las pantallas en pleno debate sobre la regulación del acceso de los menores a los dispositivos móviles.

Sònia Mataró y Núria Vilarrubla son socias y dinamizadoras de la nueva librería El Refugi Kanalla, que abre puertas en la calle de Els Canonges, en el centro histórico de la capital del Alt Urgell. Cuentan que, después de ser madres, vieron que existía la posibilidad de ampliar el recorrido en el ámbito de la literatura infantil y juvenil, más allá de los títulos que proporcionan las distribuidoras de libros. En un primer momento, hace año y medio, lo hicieron desde la librería El Refugi, situada en la misma calle, hasta que apostaron por idear e impulsar un espacio propio a través de una línea de subvenciones para proyectos singulares en el ámbito cooperativo.

Mataró detalla que se ha apostado por combinar el espacio de venta de libros con otro de carácter familiar, donde pequeños y mayores puedan compartir actividades, rehuyendo de otras opciones pensadas desde la óptica de la “conciliación”. Aparte del objetivo literario, que se abordará de manera “transversal”, también se ofrecerán propuestas artísticas o de descubrimiento del entorno.

Vilarrubla añade que el modelo cooperativo permitirá que “el proyecto crezca con las familias que se hagan socias”.

La colección ‘Petit Pirineu’, de Edicions Salòria, cumple 15 años

■ La apertura de esta nueva librería especializada se suma a la apuesta de Edicions Salòria hace 15 años de crear la colección Petit Pirineu, formada actualmente por una treintena de títulos. El director de la editorial, Marcel·lí Pascual, explicó que lo que en un principio fue una decisió “arriesgada” ha derivado en el eje central de la empresa. En este sentido, recordó que la propuesta le llegó de la mano del escritor alturgellenc Isidre Domenjó, actual presidente de la Associació Llibre del Pirineu, que se convirtió en el autor del primer volumen de la colección, La trementinaire de les nenes russes, que el año pasado alcanzó la tercera edición. Por su parte, Domenjó valoró iniciativas como la de la Associació Cultural Cambuleta, que ha editado 9 cuentos infantiles escritos en pallarés.