20 años de los ‘papeles’ de Salamanca

El 31 de enero de 2006 –ayer se cumplieron 20 años–, el Arxiu Nacional de Catalunya, en Sant Cugat del Vallès, recibió el primer envío de los tan largamente reclamados 'papeles' de Salamanca. Ese día llegaron procedentes del Archivo General de la Guerra Civil —ahora Centro Documental de la Memoria— unas 500 cajas de documentos, dando cumplimiento a la ley de Restitución a la Generalitat de los documentos incautados por la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos (DERD) franquista en la Guerra Civil, que se había aprobado el noviembre anterior. Los documentos salieron de Salamanca el 19 de enero de 2006 de madrugada con dirección a Madrid, donde quedaron custodiados en la cámara acorazada del ministerio de Cultura, pero al día siguiente la Audiencia Nacional paralizó el traslado, por un recurso interpuesto por el ayuntamiento de Salamanca. Seis días después, el 26 de enero, tras varios días de deliberaciones y de escuchar a las partes, los magistrados de la Audiencia Nacional autorizaron por unanimidad el traslado de los documentos a Catalunya. Entre ellos, numerosos 'papeles' leridanos, tanto de personas como de entidades profesionales y ayuntamientos.

Exposición en Lleida

Una selección de ellos pudieron verse en una exposición abierta en el Arxiu Nacional como en una posterior itinerante por Catalunya, que llegó al Arxiu Històric de Lleida el 9 de mayo, en plena Festa Major. Entre el centenar de documentos que exhibía, destacaban una felicitación del presidente de la Cambra de Comerç de Lleida al President Macià por el Estatut de 1932; notas y documentos del Sindicat Agrícola Cooperativa de Lleida; carnets de afiliados a sindicatos y cooperativas; y oficios de constitución de ayuntamientos, como el de Cervera.

Tras aquel traslado de los primeros ‘papeles de Salamanca’, se produjeron otros de documentación de la Generalitat y de entidades y personas privadas en 2008, 2010, 2011, 2014 y, el último, en 2021. En total, 1.703 cajas de documentos, 1.083 libros, 15 carteles, 10 mapas y planos, 258 fotografías, 10 sellos postales y 10 banderas. Sin embargo, recuerdan que “todavía queda pendiente cerca de un 5% del total” para completar el traslado: unos 34.000 documentos relacionados con Orden Público generados por la Generalitat a partir de mayo de 1937, logias masónicas, documentación municipal y documentos de la Causa General. En este sentido, el portavoz de la Comissió de la Dignitat, Josep Cruanyes, lamentó que “20 años son demasiados”.