Concabella cierra el festival de jazz con 300 asistentes

Publicado por JORDI BONILLA Creado: Actualizado:

El Festival de Música del Castell de Concabella, en la Segarra, despidió ayer su XX edición, que ha recibido alrededor de 300 personas en los tres recitales programados. Ayer fue el turno del pianista Josep Maria Colom, acompañado del Quartet Gerhard. Ambos habían actuado con anterioridad en el ciclo, aunque se trataba de la primera vez que lo hacían juntos. Colom se acompañó de Lluís Castán y Judit Bardolet (violín), Miquel Jordà (viola) y Jesús Miralles (violonchelo) para interpretar piezas de Dvorak y Brahms, en un repertorio diseñado para la ocasión.Enric Ribalta, de los Amics del Castell de Concabella, se mostró satisfecho por “el apoyo del público en todos los conciertos que hemos programado, lo que nos motiva a seguir organizando el festival”.

En esta vigésima edición también han pasado por el castillo el Coro de Cambra del Palau de la Música Catalana con un repertorio de canciones tradicionales y el Sikarra Consort, que interpretó las Cuatro Estaciones de Vivaldi.