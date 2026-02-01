Doble estreno de esculturas y fotos en Mas Blanch i Jové

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La bodega Mas Blanch i Jové, en La Pobla de Cérvoles (Les Garrigues), vivió ayer al mediodía una doble inauguración expositiva. Por un lado, la muestra escultórica Katarsi, con una quincena de piezas de pequeño formato de Alba E. Peligero. La artista asturiana afincada en el Bages construye sus obras escultóricas con todo tipo de fragmentos de hierros, tubos, chapas y piezas metálicas, en su mayoría procedentes del reciclaje y soldados entre sí. La Vinya dels Artistes, el singular espacio expositivo al aire libre de la bodega, luce desde julio una pieza gigante de esta creadora, L’èxtasi de la bogeria, de 7,5 metros de alto y 5 de ancho, que pasará a ser de exposición permanente. Por otro lado, también se inauguró la muestra Plomes, urpes i pics: una visió fotogràfica de les aus rapaces de les Garrigues, con fotos de Antonio Segura.