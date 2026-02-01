Chari Rodríguez, abogada y escritora: «He escrito toda mi vida, pero siempre acababa rompiéndolo»

La leridana Chari Rodríguez (1966) protagonizará mañana lunes un debut literario sorprendente. De profesión abogada y con casi cuatro décadas de funcionaria, lleva 22 años como letrada de la diputación de Lleida. La librería La Fatal acogerá a las 19.30 horas la presentación de su primer libro de cuentos, No hubo días hermosos, editado por el nuevo sello leridano Eclecta. Le acompañará en este estreno literario el escritor leridano Emili Bayo.

Titular un libro de cuentos puede ser difícil ¿Por qué No hubo días hermosos?

En el primer borrador había pensado en Desolatio, pero el latín quizás sonaba demasiado pretencioso. Al final, me decidí por esta frase de uno de los cuentos, que posee un tono bonito y poético, y que representa muy bien el hilo conductor de todos los relatos, la desolación en todas las vertientes.

Parece muy triste.

Quería reflejar las diferentes vertientes y aspectos que tiene la desolación humana como ficción, luto, melancolía, incapacidad, soledad... Son historias muy breves y sintéticas. Textos depurados, con muchas capas. La magia del cuento es explicar con muy poco y dejar al lector que participe de la intensidad de la historia.

Un debut literario a punto de cumplir 60 años.

¡Sí, sí, en mayo los haré! Pero la verdad es que he escrito toda la vida, quizás desde que tenía 7 años. Eso sí, siempre acababa rompiendo lo que escribía. Hasta que durante la pandemia me apunté a un máster de literatura creativa y decidí mostrarlo fuera del ámbito familiar. ¡Como una salida del armario literaria! Y tenía claro que tenía que ser con cuentos. Soy una defensora absoluta de este género, que hay que reivindicar.

El cuento es un género literario más difícil de lo que parece.

¡Es el más difícil! Los grandes maestros del cuento con grandes figuras literarias, Borges, Carver, Capote... La verdad es que se ha cultivado más en Latinoamérica. Muchas veces aquí si dices que has escrito un cuento te preguntan si es para niños. Es un género en el que debes concentrar una historia potente en poco espacio. Has de suprimir mucho, evitando que te quede huérfano, sin sentido. En cambio, la novela te permite siempre una relajación en la escritura.

¿Qué parte de ‘culpa’ de publicar el libro debe atribuirle a Jordi Souto, de La Fatal, y su nuevo sello editorial Eclecta?

Mucha. Antes de que abriera la librería ya le había enseñado alguno de mis cuentos, porque nos conocemos de hace mucho. Pero como soy muy perfeccionista, nunca me sentía lista para publicar. Antes de presentar el proyecto de la editorial, él me pidió el manuscrito con la intención de ‘moverlo’ por el sector. Pero, tan solo un día después, me llamó para decirme que se lo quedaba, que lo quería para Eclecta. Fue una cosa de vértigo que se aventurara a publicarme.

Su pasión por la escritura nace de la lectura.

Sí, sí, soy una gran lectora de todo. Desde muy joven sobre todo poesía, lo que me ha marcado mucho en el vocabulario y para escribir. Mis padres eran muy lectores y ¡yo a los diez años ya me había leído todo Shakespeare! Leo para respirar, me relaja de los embates y preocupaciones de la vida y el trabajo estresante. Además, siempre llevo encima una libretita; observo y voy apuntando cosas que me encuentro en la vida.

En este libro ha reunido 33 cuentos. ¿Ha dejado mucho material en el cajón?

Algunos relatos sí, porque no me acaban de convencer o porque se salen de este hilo tenue sobre la desolación que va uniendo todos los cuentos.

Defiende una literatura alejada de los lugares comunes. ¿A qué se refiere?

El lugar común es aquella manera de escribir en que va saliendo lo que todo el mundo dice, es la misma manera de explicar las cosas, con las mismas expresiones y palabras manidas. La literatura es el arte del lenguaje y siempre hay que investigar, buscar cosas diferentes, otras formas de narrar. Cuesta mucho ser original y actualmente creo que se escribe de una forma muy llana, hemos perdido un poco la calidad literaria.

En su caso le avala un nombre de peso y de referencia en la actual narrativa breve española, Eloy Tizón, que le ha prologado el libro. ¿Cómo lo ha conseguido?

Le conocía por haber conducido alguna de sus presentaciones de libros en La Fatal y me decidí a enviarle el manuscrito, pero sin ningún tipo de compromiso porque él no prologa demasiado, tiene un estandar de calidad muy alto. Pero al cabo de una semana me sorprendió llamándome para decir que había encontrado bellísimos mis cuentos y que escribiría el prólogo. Me siento muy honorada de que haya aceptado hacerlo un autor que llena auditorios en Madrid.