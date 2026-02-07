Acuerdos para conservar las iglesias de Gerri de la Sal, Taüll y Barruera

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El departamento de Cultura y el obispado de Urgell impulsan la conservación del patrimonio románico con dos acuerdos de cesión de uso de las iglesias de Sant Climent de Taüll y Sant Feliu de Barruera, en La Vall de Boí, y la iglesia-monasterio de Santa Maria de Gerri de la Sal, en el Pallars Sobirà, por un plazo de 60 años. La firma de los dos convenios quiere reforzar su compromiso con la protección del patrimonio cultural catalán y con la cooperación institucional con los entes locales, los consorcios patrimoniales y las entidades titulares de los bienes para garantizar la conservación y transmisión del legado de los bienes.

Las iglesias de Sant Climent de Taüll y Sant Feliu de Barruera son propiedad del obispado y forman parte del Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí. El convenio pretende garantizar la continuidad de la celebración del culto católico en estos templos. El acuerdo de cesión de uso permite al consorcio continuar ejerciendo sus funciones de restauración, conservación y mantenimiento y podrá impulsar nuevas inversiones, así como adherirse al Programa del 2% Cultural. El consorcio asumirá el mantenimiento ordinario de los edificios y las actividades culturales compatibles con el carácter patrimonial y religioso de las iglesias.

El segundo acuerdo tiene como objetivo garantizar la restauración arquitectónica, la conservación y la puesta en valor de la iglesia-monasterio de Santa Maria de Gerri de la Sal, también propiedad del obispado del Urgell. El ayuntamiento de Baix Pallars y la Agència Catalana del Patrimonio Cultural asumirán la gestión del bien patrimonial. Se harán las actuaciones necesarias para asegurar su preservación.