El Govern otorga 585.000 euros para mantener senderos en comarcas de montaña y Aran

Archivo - Puerto de montaña La Collada de Toses durante el temporal de nieve en Girona, a 28 de diciembre de 2025, en Girona, Catalunya (España).

Publicado por REDACCIÓN Creado: Actualizado:

El Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat ha resuelto conceder 584.760 euros en la convocatoria de subvenciones para la realización de actuaciones de mantenimiento de caminos no rodados de titularidad municipal en las comarcas de montaña --mayoritariamente de Lleida-- y Aran.

Se trata de subvenciones para acciones ejecutadas entre el 16 de septiembre de 2024 y el 15 de septiembre de 2025 y las ayudas benefician los nueve consejos comarcales del ámbito de montaña y el Conselh Generau d'Aran, que actúan por delegación o encargo de gestión de los municipios --que son sus titulares--, informan en un comunicado este sábado.

En concreto, la más beneficiada es el Alt Urgell con 81.203 euros, seguida del Pallars Sobirà (79.250 euros), Pallars Jussà (77.497 euros), Berguedà (67.769 euros), Ripollès (56.398 euros), Solsonès (53.391 euros), Garrotxa (49.2510 euros), Aran (44.500 euros), Cerdanya (40.500 euros) y Alta Ribagorça (35.000 euros).

En los territorios de montaña, la red de caminos no rodados es amplia y los costes de mantenimiento "muy elevados" y, con dicha inversión, la Generalitat apoya por tercer año consecutivo las actuaciones de conservación que se realizan sobre esta red y que promueven las actividades que la utilizan de forma respetuosa con el medio natural.

La tipología de las actuaciones subvencionables abarca un amplio abanico que va desde el desbroce y limpieza de la vegetación que dificulta el paso por el camino no rodado hasta la reposición de muros de piedra seca, pasando el mantenimiento de elementos asociados al recorrido --barandillas, peldaños, pasos-- o la recolocación de palos indicadores caídos por causas meteorológicas o vandalismo.