Renaldo & Clara estrenan su nueva canción ‘Amb tu podria estar'

El grupo leridano Renaldo & Clara publicó ayer la canción Amb tu podria estar (Primavera Labels), el primero sencillo de su nuevo disco que saldrá por completo en primavera.

La compositora, guitarrista, cantante y líder del grupo, Clara Viñals, explicó que le apetecía hacer “una canción pop de guitarras, con una letra sencilla y directa, sin metáforas, que funcionara como una especie de declaración de amor”. El próximo disco será el quinto de la carrera del grupo.

