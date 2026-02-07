Una cantata multitudinaria: cerca de 300 niños y adolescentes clausuran la semana cultural del Conservatori de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Cerca de 300 niños y adolescentes de entre 6 y 18 años de los coros y la Orquestra Simfònica del Conservatori Ricard Viñes i Escola Municipal de Música de Lleida se reunieron ayer en el Auditori Municipal Enric Granados para participar en la cantata La nit del Set, una obra de Ramon Andreu Gené, profesor del centro, y dirigida por el maestro de orquesta Agustí López. La preparación de las voces corrió a cargo del director de los coros del centro, Robert Faltús, y la profesora de lenguaje musical Asun Illa. Asimismo, también se entregaron los premios del concurso de interpretación musical del centro, tanto de música como de cámara como de interpretación individual.

El acto sirvió de clausura de la 27 Setmana Cultural del Conservatori Ricard Viñes i Escola Municipal de Música de Lleida, que se celebró esta semana ofreciendo un amplio repertorio de actividades, talleres, charlas y conciertos entorno a la música. El objetivo de las propuestas era acercar la música y la cultura a la ciudadanía y poner en valor los estudios artísticos, además de permitir que los alumnos rompieran la dinámica habitual del centro. Los conciertos ofrecidos de diferentes sectores y especialidades instrumentales han sido gratuitos y abiertos al conjunto de la ciudadanía.

El programa, que se inició el pasado lunes 2 de febrero, ha incluido clases magistrales de piano, trombón, canto, guitarra, trompa, viola, música de cámara y contrabajo, impartidas por profesionales de reconocido prestigio como Àlex Alguacil, Álvaro González, Jordi Domènech, Pablo Rioja, Hermínia Navarro, Clara Marimon, Anna Puig, Rosalía Gómez o Jonathan Camps. Uno de los actos destacados fue el concierto Dones compositores, a cargo de alumnos y profesorado del centro para poner en valor a las mujeres compositoras a través de la interpretación de sus obras.