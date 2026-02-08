Cervera abre el año del Mil·lenari

Publicado por JORDI BONILLA Creado: Actualizado:

La capital de la Segarra abrió anoche la conmemoración del Mil·lenari con una gala en el Gran Teatre de la Passió, que se llenó para revivir el nacimiento de la ciudad en el año 1026, con Ermessenda y Guinedilda como protagonistas. Más de 250 personas intervinieron en un espectáculo retransmitido por Lleida TV, que transportó al público al siglo XI mediante una cuidada ambientación histórica y musical.

El inicio fue a cargo del Àliga de Cervera con su baile, obra de Xesco Grau e interpretado por la Banda del Conservatori. Una pieza teatral en tres actos, escrita por el dramaturgo cerverino Pol Bosch, sirvió de hilo conductor de la velada. El elenco, formado por intérpretes locales, recreó las escenas previas a la firma de la carta de poblamiento de la ciudad.

La representación arrancó con Guinedilda tratando de convencer a sus vecinos de la necesidad de protegerse ante la amenaza del califato de Córdoba. En el segundo acto, la condesa Ermessenda debatía en su corte la conveniencia de ampliar sus dominios hasta Cervera. El montaje, que se alternó con los parlamentos, culminó con la unión entre ambas mujeres tras la entrega del permiso de población.

La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, presidió la apertura de la celebración y definió el Mil·lenari como “algo importantísimo para Cervera y para el país”. Por su parte, el alcalde, Jan Pomés, animó a “ponernos ante el espejo durante este año para preguntarnos de dónde venimos y hacia dónde queremos ir”.

Otro de los momentos destacados fue el estreno del Himne de Cervera, titulado Quatre barres, cérvol d’or, con música de Jordi Castellà i Rovira y letra de Narcís Turull. Fue interpretado por las corales locales Ginesta, Lacetània, Nova Cervera y el coro del Conservatori, acompañados por la Orquestra Andreví.

Los asistentes recibieron el opúsculo del Mil·lenari, una breve publicación en siete idiomas que divulga de forma sencilla el contexto histórico y el significado de la efeméride. Elaborado por los historiadores Max Turull, Pere Verdés, Ramon Martí y Xavier Ribera, detalla la geopolítica que rodeó la firma de la carta de poblamiento y cómo surgió el castillo de la ciudad. En los próximos días, se repartirá en todos los buzones del municipio.

La programación empezará a desplegarse la próxima semana

Tras el acto inaugural, la programación del Mil·lenari de Cervera continuará la próxima semana con el 150 aniversario de la Processó del Puro, acompañada de actividades paralelas. El archivo comarcal acogerá una exposición sobre los hechos de 1875 durante la tercera guerra carlista, mientras que el domingo 15 por la tarde, tras la procesión, habrá tres conferencias sobre el origen y la evolución de esta singular tradición local. La comisaria, Anna Llort, explicó en la inauguración que durante todo el año habrá propuestas como la Via Cerverina, un encuentro de todas las Cerveras europeas; el ciclo de divulgación Mil anys, mil veus; visitas guiadas por el patrimonio local, e incluso cápsulas audiovisuales sobre leyendas de la ciudad, entre otras.