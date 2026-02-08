Detenido en Lleida un grupo criminal especializado en asaltar viviendas unifamiliares por toda España

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Un operativo conjunto de Mossos d'Esquadra y Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal itinerante especializado en asaltar viviendas unifamiliares por toda España. En total se han detenido cuatro personas por la comisión de 25 delitos de robo con fuerza en domicilios de Barcelona, Gerona, Madrid, Álava, Guipúzcoa y Cantabria. El grupo había llegado a robar en cuatro y cinco residencias en una misma tarde. La investigación policial se inició durante octubre del 2025 a raíz de un aumento de casos de robos en domicilios de una zona concreta de la Comunidad de Madrid y, posteriormente, se detectó que el mismo grupo también actuaba en otros puntos del Estado. En Catalunya, el primer robo se produjo en Sant Cugat del Vallès.

En el transcurso de la investigación, se pudo averiguar que la organización criminal estaba establecida en una vivienda de la localidad de Barcelona y tenía un vehículo que utilizaba para cometer los delitos. Con respecto a su modus operandi, los manguis actuaban cuando se hacía de noche, aprovechando la ausencia de los propietarios al interior, y accedían a las viviendas después de saltar las vallas perimetrales y forzar alguna de las ventanas con la intención de sustraer objetos de valor, como joyas, relojes y dinero en efectivo. Al ser un grupo itinerante, llevaban a cabo 'campañas' de hasta cinco días de duración, llegando a cometer entre cuatro y cinco robos en una misma tarde.

El operativo policial finalizó con la detención en Lleida de la totalidad del grupo criminal mientras volvía del País Vasco. Se recuperaron más de 6.000 euros en efectivo, joyas y otros objetos valorados en más de 100.000 euros. En total, se les imputa 25 hechos delictivos contra el patrimonio en las demarcaciones de Barcelona, Gerona, Madrid, Álava, Guipúzcoa y Cantabria. La investigación continúa abierta y no se descarta la vinculación del grupo con una veintena de hechos delictivos más cometidos durante el 2025.