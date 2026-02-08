Homenaje a Jaume Ferran en su querida ciudad natal

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Cervera cerró ayer los actos de homenaje dedicados al poeta Jaume Ferran Camps (1928-2016). El acto contó con la intervención de su hijo Jaime María Ferrán, quien leyó un texto en el que recordó la profunda vinculación de su padre con su Cervera natal. Explicó que “su infancia y adolescencia fueron felices, tranquilas y caracterizadas por la paz de la Catalunya rural”. Relató que su padre se trasladó a Barcelona para licenciarse en Derecho, gracias al esfuerzo de su propio padre, que vendió unos terrenos para pagar los estudios de sus hijos. Posteriormente, en los años cincuenta, se instaló en Madrid, donde “había más oportunidades culturales e intelectuales”. Sobre los años 60 se marchó a Estados Unidos, donde ejerció como profesor universitario de lengua española. Según su hijo, “la nostalgia del emigrante le hacía sombra y lo perseguía”. Casi cada verano, la familia regresaba a Cervera, y el poeta colaboró durante 51 años con la revista local Segarra. “Era su manera de volver psicológicamente a su ciudad natal y de alimentarse del microcosmos literario de la Cervera de su vida”, añadió su hijo. El alcalde, Jan Pomés, subrayó la importancia de jornadas como esta para “evitar que figuras como Jaume Ferran caigan en el olvido y darlas a conocer a las nuevas generaciones”.