Max Experience vuelve a los escenarios para promover la salud entre los jóvenes de Lleida

Los proyectos Max a escena y Max in love empiezan este febrero su 28.ª edición en el Teatro Municipal del Escorxador de Lleida. ¿Los espectáculos Sortim o què? e In Love, que se representarán hasta marzo, tienen el objetivo de promover la salud y prevenir conductas de riesgo entre los jóvenes de la ciudad. Los intérpretes tienen entre 15 y 18 años, y en total unos 4.000 estudiantes de entre 15 y 16 años participarán en la iniciativa.

La obra Sortim o què? trata situaciones cotidianas de la adolescencia para hacer reflexionar sobre varias temáticas, como el consumo de drogas, la presión grupal o las relaciones familiares y de amistades. Todo siempre con la mirada propia de la juventud que interpreta el espectáculo.

Por otra parte, In love da continuidad al proyecto, esta vez focalizándose en los aspectos emocionales de la adolescencia. Con el objetivo de promover relaciones libres y placenteras, se abordan temas como la sexualidad, la afectividad o los roles de género.

Los dos montajes han sido creados y dirigidos por profesionales del Aula Municipal de Teatro de la ciudad, y las próximas representaciones tendrán lugar los días 23 y 24 de febrero. Después de ver la obra, los jóvenes participan en espacios de reflexión en los centros educativos para fomentar la reflexión.