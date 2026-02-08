MÚSICA
Una veintena de corales cantan contra el cáncer en Alguaire
El pabellón municipal de Alguaire acogió ayer por la tarde la cuarta edición de la iniciativa Corals Contra el Càncer, que organiza la Associació Contra el Càncer a Lleida en el marco del día mundial que visibiliza los pacientes, sus cuidadores y la investigación acerca de esta enfermedad. La iniciativa contó con la participación de una veintena de formaciones de canto coral de municipios del Segrià, el Pla d’Urgell, el Urgell, les Garrigues y la Noguera, así como la propia coral de la entidad. Los actos de conmemoración de la efeméride continúan hoy (9.30) en Aitona con marcha Mou-te Contra el Càncer.