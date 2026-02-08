Una veintena de corales cantan contra el cáncer en Alguaire

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El pabellón municipal de Alguaire acogió ayer por la tarde la cuarta edición de la iniciativa Corals Contra el Càncer, que organiza la Associació Contra el Càncer a Lleida en el marco del día mundial que visibiliza los pacientes, sus cuidadores y la investigación acerca de esta enfermedad. La iniciativa contó con la participación de una veintena de formaciones de canto coral de municipios del Segrià, el Pla d’Urgell, el Urgell, les Garrigues y la Noguera, así como la propia coral de la entidad. Los actos de conmemoración de la efeméride continúan hoy (9.30) en Aitona con marcha Mou-te Contra el Càncer.