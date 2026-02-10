Bad Bunny, orgullo latino en la Super Bowl

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

“¡Qué rico es ser latino!”. Con ese grito de guerra, Bad Bunny transformó el domingo (madrugada de ayer en España) el escenario de la Super Bowl de fútbol americano –en el estadio Levi’s de Santa Clara, en San Francisco (California)– en una colorida oda a Latinoamérica, con una puesta en escena cargada de referencias a su Puerto Rico natal, en la que reafirmó sobre el escenario más estadounidense su dominio absoluto de la herencia hispana en Estados Unidos. “Buenas tardes California, mi nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio”, se presentó así Bad Bunny, que contó con la colaboración de artistas como Lady Gaga y Ricky Martin. El recientemente galardonado en los premios Grammy con un disco íntegramente en español, DeBÍ TiRAR Más FOTOS, concluyó el show con un mensaje de unidad, pidiendo en inglés que “Dios bendiga a América” y aludiendo a los países del norte, centro y sur del continente. El estadio también estalló de júbilo cuando, a los acordes de NUEVAYoL, Bad Bunny reapareció para entregarle simbólicamente un Grammy a un niño, que muchos interpretaron como el pequeño Liam Conejo, detenido recientemente por la policía migratoria en Minneapolis.

El concierto no fue del gusto del presidente Donald Trump, que lo calificó como “uno de los peores de la historia”. “Es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia. Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante”, lamentó, afirmando que “es una bofetada” a Estados Unidos.

Por otro lado, el cantante tuvo un detalle con la plantilla de las oficinas centrales en Galicia de Zara, compañía que eligió para el atuendo de su actuación, regalándoles una camiseta personalizada.