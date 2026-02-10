El festival ‘De llum i tenebres’ de Lleida, con seis conciertos

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La segunda edición del festival de música clásica espiritual 'De llum i tenebres' de Lleida ofrecerá seis conciertos, entre el 12 y el 22 de marzo, con la presencia de figuras como Juan de la Rubia, organista de la Sagrada Família; el pianista Josep Colom, uno de los grandes intérpretes catalanes actuales de este instrumento; o Josep Maria Martí, intérprete de tiorba, habitual de los principales grupos especializados en música antigua, como las formaciones dirigidas por Jordi Savall.

El certamen es una propuesta cultural impulsada por la Fundació Horitzons 2050. Su presidente, Antoni Gelonch, encabezó ayer la presentación de la programación en la iglesia de La Sang. Este templo será el escenario principal del festival, tomando el relevo de la iglesia de Sant Llorenç del año pasado. Gelonch estuvo acompañado por el prior de la Congregació de la Sang, Eduard Segarra; el nuevo director artístico del festival Pere Lluís Biosca; y el músico uruguayo afincado en Lleida Rafael Bonavita, intérprete de tiorba, que será uno de los protagonistas del concierto inaugural, el 12 de marzo, junto al Quartet Teixidor y la mezzosoprano Marta Infante en un programa de música sacra de Vivaldi. El día 15 será el turno de Josep Colom, con un repertorio de piezas de Mompou, Liszt y Bach, entre otros.

El día 17, el festival se trasladará a la Catedral de Lleida en el único concierto gratuito de esta edición, a cargo del joven organista mallorquín Nadal Roig. El día 18, de nuevo en La Sang, la guitarra barroca (Pablo Zapico) y el órgano (Jordi Domènech) serán protagonistas junto al barítono Ferran Albrich. El prestigioso organista Juan de la Rubia actuará el día 20, mientras que el día 22, el recital de clausura se trasladará al Espai Orfeó con la actuación de Josep Maria Martí (tiorba) y Rodney Prada (viola de gamba).

Gelonch destacó el programa “ambicioso” de esta segunda edición, centrada en el templo de La Sang, “porque tenemos que recuperar todos los espacios patrimoniales de la ciudad, y más para un festival como este, ‘diseñado’ para que nos calmemos en este mundo de inmediatez y pantallas digitales; para poder reflexionar y escuchar nuestras emociones gracias a los grandes maestros del Barroco”. Biosca destacó que “es un festival de pequeño formato pero con grandes intérpretes”. Entradas ya a la venta en horitzons2050.org (15€, abono de 3 conciertos a 35€ y de 5 a 60€).