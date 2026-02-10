El Museu de Gerri de la Sal ya figura en el registro de museos de Catalunya

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Govern comunicó ayer la inscripción del Museu de Gerri de la Sal en el Registre de Museus de Catalunya, el catálogo oficial de los museos catalanes, un inventario dinámico y actualizado, gestionado por el servicio de Museos y Protección de Bienes Muebles del departamento de Cultura de la Generalitat. Con esta inscripción, el Museu de Gerri de la Sal, en el Pallars Sobirà, pasa a formar parte oficialmente del sistema museístico catalán como museo monográfico, con el número de registro 198, lo que acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa vigente en materia de pinacotecas. Asimismo, la inscripción reconoce la calidad del proyecto museístico, el valor patrimonial de las colecciones y del edificio que las acoge, así como el compromiso del museo con la preservación del patrimonio, la investigación, la divulgación y el desarrollo cultural del territorio.

El Museu de Gerri de la Sal, de titularidad municipal, abrió sus puertas en 2012. Se ubica en el antiguo Reial Alfolí de Gerri, un edificio del siglo XVIII declarado Bien Cultural de Interés Nacional, estrechamente vinculado a la producción y comercialización histórica de la sal. El equipamiento está dedicado a la conservación, investigación, interpretación y difusión del conjunto patrimonial de las salinas de Gerri –junto al río Noguera Pallaresa–, uno de los testimonios más singulares del patrimonio industrial y etnológico de Catalunya.

El museo explica el proceso tradicional de la elaboración de la sal de montaña entre los siglos XVIII y XX, así como su impacto económico, social y cultural a partir de infraestructuras originales, herramientas, maquinaria, fondos documentales y recursos audiovisuales.