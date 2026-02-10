‘Frontera’, un Premi Gaudí para el Pallars Sobirà

Frontera, el último largometraje de Judith Colell, se llevó la noche del domingo el Premi Gaudí a la mejor película del año y el aplauso, la satisfacción y la complicidad de numerosos vecinos del Pallars Sobirà, donde la cineasta rodó buena parte de las escenas de este film entre septiembre y octubre de 2024. La directora ya explicó el pasado diciembre a SEGRE que “estoy enamorada de esta zona del Pirineo; cuando vengo me da paz y tranquilidad”, recordando también los veranos que pasaba de niña en la comarca junto a sus padres. Por ello, se sintió como en casa en un rodaje que recorrió durante unas semanas escenarios naturales de la Vall Ferrera, como el pueblo de Àreu; de la Vall d’Àssua, como Llessui y Seurí; y también de Les Valls d’Àneu y el Port de la Bonaigua. Además, en Frontera aparecen numerosos vecinos como figurantes, encantados de aparecer en la gran pantalla y, ahora, con Premi Gaudí incluido.

Pere Bàscones, 2º teniente de alcalde de Sort y concejal de Cultura, aseguró ayer que en el municipio –que incluye en otros pueblos Llessui y Seurí– “estamos muy contentos por el galardón”. Recordó cómo se llenó el cine-teatro Els Til·lers de la capital del Pallars Sobirà el pasado 20 de diciembre cuando Colell asistió a la presentación de la película, “con la presencia de numerosa gente de la comarca que salía en el film”. Bàscones destacó que “aquel día ya le dije a la directora que tenía muchos números para hacerse con el Gaudí, y así ha sido”.

La Presó de Sort

Asimismo remarcó la vinculación de la trama de este thriller histórico, ambientado en 1943 cuando familias judías huían de la persecución nazi cruzando los Pirineos hacia España, con el proyecto de Presó-Museu Camí de la Llibertat de Sort.

Àreu, en el municipio de Alins, fue otro de los escenarios de la película. Su alcalde pedáneo, Iu Escolà, afirmó ayer que “ha sido una gran noticia para el pueblo, la película es una manera muy bonita de visibilizar este entorno y dar a conocer el territorio”. Escolà recordó el rodaje de Frontera, “con la presencia del equipo técnico y artístico en la zona, fuera de la temporada estival, que siempre es bueno para la vida económica y con el que tuvimos un trato muy fácil”.