La joven de Balaguer Maria Fernández estrena ‘single’

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La joven cantante de Balaguer de 17 años Maria Fernández acaba de publicar en las plataformas digitales la canción Deja que suceda, el primer single del que será su álbum de debut, Punto de Partida, con el que iniciará una nueva etapa artística de la mano del sello Sonopro 360. Este primer avance introduce el universo sonoro y narrativo que definirá el disco, que verá la luz coincidiendo con la mayoría de edad de la artista después de dos años de trabajo artístico y personal. Cabe recordar que esta joven de Balaguer inició su carrera artística participando en talent shows como La Voz Kids (2019), Idol Kids (2022) y Alpitalent, donde ganó el primer premio. Con más de 80.000 oyentes mensuales en Spotify, Maria Fernández inicia con este trabajo discográfico una nueva etapa orientada al crecimiento sostenido dentro del panorama del pop estatal.

La canción Deja que suceda ha sido producida por Candy Caramelo, músico y compositor de reconocida trayectoria, colaborador de artistas como Andrés Calamaro, Luz Casal, Dani Martín o Joaquín Sabina. La letra es del poeta leridano Josep M. Rodríguez, a partir de las vivencias personales de Maria, transformadas en un texto emocional que invita a aceptar los procesos de cambio y crecimiento personal.