Animac celebrará sus 30 años con la proyección de 230 films

La próxima semana, la Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya Animac celebrará su 30 edición en cuatro intensas jornadas, del 19 al 22 de febrero, en la que se proyectarán hasta 230 títulos (la mayoría cortometrajes) en una programación también con talleres, concursos, exposiciones, conferencias, entrega de premios a destacados profesionales internacionales del género y actividades paralelas. Y sin olvidar las ya tradicionales sesiones para escolares, que citarán ya desde el próximo lunes a más de 11.000 alumnos de más de 80 centros educativos de Lleida y comarcas del entorno.

El Morera Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida acogió ayer la presentación de esta edición de aniversario, treinta años después del precursor festival Cinemàgic, que en 1997 se convirtió en Animac y que en 2006 incorporó la denominación ‘de Catalunya’.

La incertidumbre de la IA

La directora del certamen, Carolina López, destacó la gran cantidad de films recibidos (759 procedentes de 85 países) y, recordando el lema de esta edición, Things Change (una reflexión sobre el cambio en la animación y en el mundo actual), desveló que “muchos reflejan la incertidumbre provocada por la irrupción de la IA, la preocupación ante los conflictos armados y la reivindicación de la paz y la justicia social, además de cuestiones como la identidad y la memoria histórica”.

En clave institucional, la vicepresidenta del Institut d’Estudis Ilerdencs, Estefania Rufach, recordó el apoyo del IEI a un proyecto cultural que “conecta el talento local con el mundo” y que contribuye a “situar a Lleida en el mapa cultural internacional”. El subdelegado del Gobierno, José Crespín, destacó que “Animac ha construido un prestigio internacional, conectando la ciudad con los mejores creadores de animación del mundo”, pero sin olvidar el carácter de este género audiovisual de “industria creativa, estratétiga en el mundo cultural actual”. La concejala de Cultura, Pilar Bosch, desveló que el periodista, fotógrafo y creador de contenido en redes Xavi Menós (Sudanell, 1981) conducirá la gala inaugural, en la que se exhibirá el audiovisual Locus, una performance para Animac de Pablo Barquín y Anna Díaz, el dúo Hamill Industries.

“Hay que consolidar a Lleida como la capital del cine de animación”

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, que encabezó la presentación del certamen en el Morera, aludió al lema de la 30 edición de Animac, Things Change, para recordar que “siempre hemos reivindicado la cultura y la creatividad como elementos positivos de cambio”. Con satisfacción por estas tres décadas de Animac en Lleida –“algo insólito, gracias a la voluntad política y la colaboración institucional”–, Larrosa reivindicó que “ahora tenemos que dar un paso adelante para que este certamen consolide de una vez por todas a Lleida como la capital del cine de animación”. El alcalde recordó en este sentido el “más de medio centenar de empresas del sector audiovisual y de los videojuegos que trabajan en Lleida, un ecosistema que hay que seguir potenciando”.