Bibliotecas de Lleida reciben 532.000 € para accesibilidad

Un total de 127 bibliotecas públicas de Catalunya (23 de ellas en Ponent) llevaron a cabo en los últimos cuatro años obras de mejora en la acesibilidad de sus espacios gracias al apoyo económico del departamento de Cultura de la Generalitat, en el marco del programa Biblioteques Inclusives. Así, desde 2022 y hasta el año pasado, diversas obras de accesibilidad en 23 centros bibliotecarios de Lleida recibieron un total de 532.022 euros, una cifra que representa prácticamente el tercio de la subvención aprobada en estos años en toda Catalunya, que fue de 1.532.062 euros.

El programa Biblioteques Inclusives tiene como objetivo mejorar la accesibilidad de las bibliotecas públicas catalanas para que sean espacio inclusivos y dar oportunidad de futuro a todas las personas con alguna discapacidad para garantizar así su plena inserción en la sociedad.

Entre las cuatro actuaciones subvencionadas en Lleida en 2002, destacaron las actuaciones de accesibilidad en la reforma de la biblioteca municipal Sant Agustí, que recibió 24.674 euros. En 2023, la biblioteca Maria Barbal de Tremp recibió 30.000 euros para mejoras en accesibilidad, mientras que la de El Pont de Suert contó con 15.000 euros para la instalación de puertas automáticas correderas. Entre las subvenciones más notables en 2024 figuraron 29.915 euros para instalar puertas automáticas en la biblioteca de La Seu; 26.944 para un ascensor en la Margarida de Montferrat de Balaguer; 27.961 euros para adquisición de tabletas digitales para la Sant Bartomeu de Alpicat; ó 6.776 euros para una puerta automática en la Guillem Viladot de Agramunt. Esta última recibió el año pasado otros 17.362 euros para tres puertas automáticas más. Otras subvenciones de 2025 fueron para bibliotecas de Mollerussa (29.381€), Tremp (27.422€) y Belianes (14.690€).