Tras muchos años de pop, Ferran Palau vuelve atrás “para tomar otra dirección”

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Después de muchos años escribiendo canciones pop para cuarteto de batería, bajo y guitarras, el cantautor Ferran Palau (Esparreguera, 1983) sentía el impulso de mirar hacia otro lado y cambiar. El resultado es el álbum Aniversari feliç (Hidden Track Records), que acaba de publicar. El octavo disco del cantante afincado en Collbató marca una nueva etapa en su trayectoria con un formato con menos capas, después de la batería, y con más instrumentos de cuerda y de viento, y guitarras reverberadas. Dos de los primeros conciertos de presentación de este nuevo trabajo serán en Ponent. El primero, el próximo sábado en el Teatre de ca l’Eril de Guissona (20.00 h, 18€/15€); y el 27 de febrero, en el Cafè del Teatre de Lleida (22.00 h, 18€/15€). Palau aseguró que se encontraba en un callejón sin salida y decidió volver atrás “hasta mis inicios, para coger otra dirección”. Eso sí, el cantautor admitió que en este álbum no hay un cambio respecto a su personalidad sinó en su ‘vestido’. “Para ser un buen artista has de tener un conflicto siempre en el interior, sentirte incómodo en el lugar donde estás y querer ir hacia otro lado”, comentó. “Me funcionaba el pop metafísico, pero una vocecita me decía que tenía que cambiar de dirección”, añadió.