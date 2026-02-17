La leridana Teresa Vall Palou exhibe sesenta pinturas en Madrid

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Fundació Vallpalou de Lleida cerró en 2022 de forma temporal su sede y sala de exposiciones de la calle Roger de Llúria de la capital del Segrià, pero la artista que impulsó este centro de fomento de la cultura y el arte, Teresa Vall Palou (Lleida, 1951), ha seguido muy activa desde entonces. Fruto de ello será la exposición Atmósferas cromáticas, en la que la artista leridana mostrará en la comunidad de Madrid un buen número de sus más recientes creaciones. El próximo 27 de febrero tiene previsto inaugurar esta muestra en el CEART Fuenlabrada, Centro de Arte Tomás y Valiente de esta ciudad al sur de la metrópolis madrileña. Vall Palou llegará a esta institución de la mano de la galería Miguel Marcos de Barcelona, que la ha incorporado a su elenco de artistas para difundir su obra, y la revista digital de arte Bonart. La exposición mostrará hasta el 3 de mayo unas sesenta obras de gran formato, unas pinturas que combinan gesto, mancha y grafismos con una pasión extraordinaria por el color, generando composiciones que evocan tanto el mundo acuático como el aéreo. La Fundació Vallpalou se encuentra en plena rehabilitación del espacio –tras un pequeño incendio en agosto– y pendiente de reactivar sus actividades, quizás a finales de año.