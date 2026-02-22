Animac, con Oscar incluido

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

A tres semanas de la nueva edición de los Oscars, en Lleida ya se ha visto uno este fin de semana. Fue la estatuilla que ganó el año pasado la película de animación Flow. El productor de la cinta, el francés Ron Dyens, uno de los protagonistas de la actual edición de Animac, se paseó por la Llotja de Lleida con la flamante estatuilla dorada de Hollywood. El viernes, decenas de fans se fotografiaron en un improvisado photocall junto a Dyens y el Oscar. Y ayer, este cineasta galo presentó una de las sesiones de cortometrajes centrada en el “triunfo de la animación independiente”, que él tan bien representa con Flow, que también se llevó el año pasado un Globo de Oro.

La jornada del sábado de la Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya contó con otra protagonista de este género, la irlandesa Nora Twomey, Premi Honorífic de la actual edición de Animac, que recibió el jueves en la gala inaugural. Twomey impartió una clase magistral en la que ha compartió con el público su proceso creativo y su manera de entender la animación como “herramienta para explicar historias con profundidad emocional y compromiso social”. La directora, guionista y productora del prestigioso sello Cartoon Saloon, que cuenta con cinco nominaciones a los Oscar, destacó que a lo largo de su trayectoria “he aprendido más de los errores que de los éxitos” y reivindicó la importancia del trabajo colectivo como base de cualquier proyecto: “Cuando tienes momentos difíciles, si trabajas con otras personas, el proyecto sigue adelante”.

La edición número 30 de Animac bajará hoy el telón con una gala de clausura en la Llotja (19.00 h) en la que se entregará el Premi Trajectòria al artista digital y gestor cultural vasco Montxo Algora.

‘Animanimals’ de cine en la Panera

Animac también se vivió en la Panera con la directora alemana Julia Ocker. Su exposición Hello, Animanimals!, abierta hasta el 25 de mayo, invita a adentrarse en el universo lúdico y reflexivo de la serie Animanimals, reconocida con un centenar de premios y nominada a los Emmy Kids.